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رياضة > الهلال يعلن موعد وصول “لودي”
19/01/2024   2:51 م

الهلال يعلن موعد وصول “لودي”

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أعلن نادي الهلال عن موعد وصول لاعبه الجديد ، البرازيلي رينان لودي والذي سيكون في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

وكانت إدارة الهلال قد رفعت أوراق اللاعب كاملة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لقيد اسمه ضمن قائمة محترفي الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الكروي الجاري.

وسيقيد الهلال لاعبه لودي بدلاً من مواطنه المصاب نيمار جونيور الذي ستتم إعادة تسجيله في الميركاتو الصيفي.

من جهة ثانية خضع الثنائي ياسر الشهراني ومالكوم دي اوليفيرا اليوم الى فحوص اشعاعية للاطمئنان على اصابتيهما ومدى قدرتهما على المشاركة في المباريات التجريبيه. وفق “أخبار 24”.

الهلال يعلن موعد وصول “لودي”

رياضة
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