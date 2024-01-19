“رغوة” لعلاج “السرطان”

طوّر باحثون بجامعة “آيوا” الأمريكية، مادة رغوية معالجة بأول أكسيد الكربون قادرة على زيادة فعالية علاجات حالات الالتهام الذاتي للأنسجة والخلايا التي تتسبب في الإصابة بالسرطان.
وتعمل هذه المادة الرغوية، وفقاً لمجلة “Advanced Science” العلمية، على كبح تفكك الخلايا وإعادة تدويرها لتثبيط عملية الالتهام الذاتي وإعاقة نمو الورم، وخصوصاً عند المدخنين من المرضى.
وجرى إنشاء تلك الرغوة الآمنة للشرب باستخدام تقنية إنشاء مواد احتجاز الغاز (GEMs)، إلى جانب تعزيزها بأول أكسيد الكربون، حيث أثبتت فعاليتها في علاج سرطان البنكرياس والبروستاتا. وفق “أخبار 24”.