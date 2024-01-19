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19/01/2024   2:49 م

“الوسواس القهري” يضاعف “خطر الوفاة”

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تشير التقارير البحثية الجديدة إلى أن أولئك الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري (OCD)، قد يكون لديهم خطر متزايد للوفاة لأسباب طبيعية وغير طبيعية.

ولفتت دراسة سويدية شملت نحو 614 ألف مصاب بالوسواس القهري، وفقاً لمجلة “BMJ” العلمية، إلى زيادة حالات الانتحار بين المصابين بمعدل 5 أضعاف، إلى جانب زيادة خطر الوفاة بسبب الحوادث بنسبة 92%.

ويؤثر هذا الاضطراب النفسي طويل الأمد عادةً على حوالي 2% من البشر، وهو مرتبط بهواجس قهرية وسلوكيات متكررة مثل الإفراط في غسل اليدين وترتيب الأدوات بشكل متكرر. وفق “أخبار 24”.

“الوسواس القهري” يضاعف “خطر الوفاة”

طب وتداوي
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