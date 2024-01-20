“ينبع” تحت مجهر الاستثمار “الصيني”

نظمت الغرفة التجارية بينبع لقاءً جمع عدداً من المسؤولين مع مستثمرين صينيين، للتعريف بالمميزات التنافسية لينبع ومقومات ومزايا ومحفزات الاستثمار بها خاصة في قطاع الصناعة.
رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي بيّن أن ينبع تحتضن ميناءين من أهم الموانئ على البحر الأحمر، مع البنية الأساسية والبيئة الاقتصادية المتكاملة كأحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى واحة ينبع التابعة لـ”مدن” والفرص الاستثمارية التي تتيحها محلياً ودولياً.
وعرض مدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمدينة المنورة المهندس خالد العامودي مميزات أخرى لواحة ينبع وإمكاناتها المتطورة وما توفره للمستثمرين الصناعيين بعد أن طُورت بمساحة 500 ألف متر2 ببنية تحتية متكاملة صناعياً وبمصانع جاهزة للعمل تسهم في إنجاح الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.