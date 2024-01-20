مباحثات سعودية بـ”دافوس” لجذب الاستثمارات الأجنبية

ناقش وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، دور المملكة في التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.
كما استعرضا خلال لقائهما رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاك روك للاستثمار توم دونيلون، دور القطاع الخاص في تمويل الفرص الاستثمارية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحث وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع نظيره الأذربيجاني، ميكائيل جباروف، المجالات الجديدة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات منها الطاقة والتعدين.
وناقش الإبراهيم، أيضا مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا، كارين فان، خارطة تعاون اقتصادية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
في ذات السياق، بحث وزير المالية، مع رئيس الاستثمار والرئيس المشارك للإستراتيجية والتنفيذ لشركة “مورجان ستانلي” دانيال سيمكويتز، ورئيسة قسم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي لشركة “مورجان ستانلي وشركاه الدولية” كلير وودمان، فرص التعاون والاستثمار ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
والتقى “الجدعان”، مؤسس شركة “بريدج وتر” للاستثمار، راي داليو، واستعرض معه رؤية السعودية 2030، وما تحمله من فرص واعدة للاستثمار الأجنبي، وأوجه التعاون المحتملة محلياً وإقليمياً.
وبحث وزير المالية أيضاً مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ديفيد شويمر، فرص شراكة المجموعة مع المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، كما ناقشا موضوعات الاستدامة والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
من جهته؛ ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة مورجان ستانلي، كلير وودمان، تطورات السوق المالي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحث أيضا خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، مبادرات المملكة في قطاع الأدوية، ودورها في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
جاءت هذه اللقاءات على هامش فعاليات “منتدى دافوس” الاقتصادي بسويسرا، الذي اختتم فعالياته اليوم.