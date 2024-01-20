“شتاء” وادي الدواسر يُثمر بـ”الأترجة”

تجني محافظة وادي الدواسر، محاصيل الحمضيات المختلفة في هذا التوقيت من كل عام، خاصة فاكهة “الأترجة” التي تعد إحدى أهم فواكه فصل الشتاء وترتبط بالموروثات الثقافية السائدة في المحافظة.
ويعمل أهالي المحافظة خلال هذا الموسم منذ القِدم على إهداء ثمرة “الأترجة” للأقارب والأصدقاء والجيران، إلى جانب توجه البعض إلى بيع جزء من محصولهم في السوق بحيث لا يتجاوز سعر الصندوق الذي يحتوي ما بين 10- 15 ثمرة من الأترجة مبلغ 25 ريالاً.
وتشبه فاكهة “الأترجة”، التي يسميها كبار السن في وادي الدواسر “الأطرنج”، فاكهة الليمون لكنها أكبر منها بكثير ولونها يميل إلى البرتقالي الذهبي والأخضر، كما أن لها رائحة مميزة ذكية.
ويجرى أكل تلك الفاكهة بعد نزع قشرتها عن شحمها ثم فصلها عن ليمونتها ليتم أكلها فيما بعد على شكل شرائح.
وفق “أخبار 24”.