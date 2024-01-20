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رياضة > “رونالدو”: “روشن” سيكون من أفضل ثلاثة دوريات
20/01/2024   6:21 ص

“رونالدو”: “روشن” سيكون من أفضل ثلاثة دوريات

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قال المحترف البرتغالي بصفوف نادي النصر، كريستيانو رونالدو، إن انتقاله للعب في دوري روشن كان جيدًا وهو سعيد بهذا الأمر لأن هناك الكثير من اللاعبين والمدربين يأتون الآن.

وأشار رونالدو، خلال تواجده بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر، إلى أنه ليس مغرورًا، ولكنه قال منذ عام: إن الأمور تتغير والعالم يتغير وكل شيء تغيّر بالفعل، مضيفًا: “الحركة الرياضية في السعودية ستأخذ الكثير من الوقت ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى وأعتقد أنهم سيكونون من بين أفضل ثلاثة أو أربعة دوريات في العالم، ولكن خطوة بعد خطوة”. وفق “سبورت 24”.

وأوضح النجم البرتغالي أنه فكر عند انتقاله في نقل فكره وشغفه وطريقة لعبه لدوري آخر.

“رونالدو”: “روشن” سيكون من أفضل ثلاثة دوريات

رياضة
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