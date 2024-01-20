“3700” وظيفة للخريجين بـ”يوم المهنة”

تطرح جامعة الفيصل، أكثر من 3700 وظيفة للخريجين، خلال فعالياتها السنوية الـ 12 “يوم المهنة”، بمشاركة 50 شركة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.
ونوّه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، والتي تستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجهات الموظفة.
وأكدت مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بالجامعة، الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، أن الإدارة تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل.
ويتيح “يوم المهنة”، الذي يقام هذه النسخة تحت رعاية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا للاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف.