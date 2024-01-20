“85 دولة” تبحث “مستقبل العقار” في الرياض

تشهد جلسات وأعمال “منتدى مستقبل العقار 2024″، مناقشات وحوارات حول منظومة العقار على المستويين المحلي والعالمي، وسط مشاركة واسعة تتجاوز 300 متحدث، من أكثر من 85 دولة، يشاركون بـ 50 جلسة وأكثر من 40 ورشة عمل.
وسيناقش المنتدى، المنعقد في الرياض بين 22 و 24 يناير الجاري، عددًا من المحاور المتنوعة في منظومة العقار، ومنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق السعودية، وقيادة التحول في صناعة العقار، ومكامن القوة والتمكين، ومستقبل القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط.
كما ستناقش جلسات اليوم الأول التنقل بين الفرص العالمية والشراكات الإستراتيجية، ودور القطاع غير الربحي، ومشاريع المدن والاستدامة، إضافة إلى محور تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار، والابتكار في صناعة العقار، الذي سيسلط الضوء على الأثر الإيجابي للابتكار واستخدام التقنيات على جودة المشاريع العقارية، وأبرز التحديات التي تواجه الابتكار في العقار.
وستستعرض جلسات اليوم الثاني محاور عدة، أبرزها: صناعة العقار بمنظور رؤية المملكة 2030، وأدوات التفاوض الفعالة في حل المنازعات العقارية، وحلول التمويل الميسر والمستدام، وإستراتيجية الهيئات وأثرها في استدامة القطاع العقاري، والثروة الخفية للمدن، وبوابة الميتافيرس.
وستتناول جلسات ثاني أيام المنتدى، إعادة تصور المشهد الحضري، ودور العقارات في إعادة إحياء الوجهات، وتعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال، والأبعاد الإنسانية في التطوير العقاري.
بينما ستبحث جلسات اليوم الثالث والختامي لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، عددا من المحاور، أبرزها التحديات والفرص الجديدة، والمرأة في قطاع منظومة العقار، والعقارات المستدامة والصديقة للبيئة ومستقبل المباني الخضراء، والعقارات التجارية، وأثر البرمجة المعمارية في التطوير العقاري للمشروعات السكنية. وفق “أخبار 24”.
كما ستتطرق جلسات ثالث أيام المنتدى؛ إلى أثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، والابتكار في الإعلام العقاري، والواقع الافتراضي وسرد القصص بالوسائط المتعددة، والاستجابة للتحديات والفرص الجديدة في القطاع، وتحقيق المواءمة بين العقار والبيئة والزراعة.
ويتوقع أن يشهد اليوم الختامي للمنتدى توقيع العديد من الصفقات العقارية، ومذكرات التفاهم، في مجالات التطوير العقاري وبناء الوحدات السكنية، وإنشاء صناديق عقارية، وتقديم الخدمات الاستشارية، إلى جانب عقد تحالفات في مجالات قطاع العقار المختلفة، والتي سيكون لها بالغ الأثر على منظومة العقار على المستويين المحلي والعالمي.
يذكر أن “منتدى مستقبل العقار 2024” يسعى إلى تمكين المشاركين في أعماله من رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكار في هذا القطاع، وفقا للمواصفات العالمية في مجال منظومة العقار.