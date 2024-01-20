“الاتفاق” و “الشباب” يتنافسان على “فوفانا”

علمت مصادر خاصة أن إدارة نادي النصر تلقت عرضين لإعارة محترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيكو فوفانا من نادي الشباب ونادي الاتفاق فكِلاهما جادٌّ في ضمّ اللاعب في فترة التسجيل الحالية.
وقد تركت الإدارة النصراوية، بحسب المصادر ذاتها، القرار للاعب لاختيار النادي المناسب له في ظل رضاها عن القسمة المالية التي تقدم بها الفريقان، فالقرار سيكون للاعب في حسم هذا الموضوع.
يُذكر أن فوفانا وقع لنادي النصر بداية هذا الموسم عقداً احترافياً لمدة 3 سنوات مقابل 15 مليون يورو في الموسم بعد شراء عقده من نادي لانس الفرنسي بمبلغ 20 مليون يورو. وفق “سبورت 24”.