“مادو” خارج بعثة “النصر” إلى “الصين”

علمت مصادر مقربة من البيت النصراوي أن إدارة نادي النصر حجزت طائرة خاصة لبعثة الفريق التي ستُغادر عند الحادية عشرة مساء يوم غد السبت إلى الصين؛ لعمل الجولة التي وقعت عقداً مع إحدى الشركات الراعية هناك للعب عدة مباريات مع أندية صينية لمدة سبعة أيام على أن تعود بعدها البعثة إلى الرياض للعب مباراة إنتر ميامي في الرياض.
وأكدت المصادر ذاتها أن المدير التنفيذي الجديد للنادي الإيطالي جويدو سيترأس البعثة النصراوية إلى الصين مع الجهاز الفني للفريق رغبة من جويدو بأن يكون مشرفاً على المعسكر بشكل كامل خلال هذه الجولة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرتغالي لويس كاسترو قرر استبعاد المدافع عبدالله مادو من بعثة الفريق بعد أن توصلت الإدارة النصراوية لاتفاق مع إدارة الاتفاق على توقيعه معهم خلال فترة التسجيل الحالية. وفق “سبورت 24”.