“إنزاغي”: تنظيم لاتسيو صعّب المباراة

شدّد مدرب إنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاغي، بعد تأهل فريقه إلى نهائي السوبر الإيطالي، بفوزه على خصمه لاتسيو، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالرياض، على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء، لا سيما مع قوةِ المنافساتِ التي يخوضها الفريق، مبيناً أن التنظيم في خطوط لاتسيو، صعّب مهمة تسجيل المزيد من الأهداف، وأن مؤازرة المشجعين أعطت الفريق وهجاً أكبر.
وأضاف إنزاغي قائلاً: “كل مباراةٍ لها أهميتها الخاصة، وأنا أركز دائماً على أداء فريقي، مستويات الفريق القوية خلال الفترة الماضية، كان نتاجها تحقيق عددٍ من الألقاب، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نواصل على هذا المنوال في المباراة النهائية أمام نابولي، والتي ستكون صعبة؛ إذ يملك المنافس لاعبين مميزين، ومدرباً وطريقة لعبٍ جديدة”.
وأكد الإيطالي ماتيو دارميان لاعب إنتر ميلان، أن فريقه سيعمل جاهداً من أجل الحفاظ على لقبه، وذلك من خلال الفوز في المباراة النهائيةِ أمام نابولي، مشيراً إلى أحقية الإنتر في الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائي؛ نظير ما قدمه من أداءٍ، وسيطرته على مجريات اللقاء. وفق “سبورت 24”.
وأبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو، استياءه من المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة إنتر، مشيراً إلى أن قوة الخصم ليست مبرراً لعدم تقديم الأداء المطلوب، متمنياً في الوقت ذاته، أن تكون هذه التجارب السلبية، طريقاً للتعلم، وتفعيل النواحي الذهنية والتكتيكية بشكلٍ أفضل للمنظومة كافّة.