“الأرصاد”: أمطار رعدية و”برد”

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 4 مناطق.
وأوضح أن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، بينما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.
وأبان بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وفق “أخبار 24”.