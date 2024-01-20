“تاسي” يسجل الخسارة الأسبوعية الثانية

واصل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية الأسبوعي أداء السلبي ليسجل الخسارة الأسبوعية الثانية متخلياً على موقعه فوق 12 ألف نقطة، خسر معها مكاسبه التي جناها منذ مطلع العام 2024، جاء ذلك بضغط من عمليات البيع الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الأسابيع السابقة، صاحب ذلك ارتفاعاً محدوداً في السيولة المتداولة مقارنة بأداء السوق الأسبوع السابق.
وأنهى مؤشر “تاسي” الأسبوع الماضي عند مستوى 11959.07 نقطة في مقابل 12116.09 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة 157.02 نقطة، نسبتها 1.30 % وهي الخسارة الأعلى في أخر 3 أشهر.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 2.32% إلى 44 بليون ريال، في مقابل 4.3 بليوناً للأسبوع السابق، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة 14 % إلى 1.8 بليون سهم، في مقابل 2.1 بليون، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 3 % إلى 2.7 مليون صفقة في مقابل 2.6مليون، انخفض معها متوسط الصفقة 16 % إلى 663 سهماً.
أما عن أداء القطاعات السوق، فنجد استحواذ 4 قطاعات منها على 51 % من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، كان أبزرها قطاع المصارف بسيولة 7.8 بليون ريال نسبتها 18 % من تداول 162 مليون سهم، نسبتها 9 %، تبعه قطاع المواد الأساسية بسبولة 7.25 بليون نسبتها 17 %، ثم قطاع الطاقة بسيولة 4.7 بليون، نسبتها 11 %، تبعه قطاع التطبيقات بسيولة 2.5 بليون بنسبة 6 %.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 231 شركة، وسجلت أسهم 171 شركة انخفاضاً في أسعارها، بينما ارتفعت 59 شركة واستقرت سهم الباحة عند 0.14 ريال، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.015 تريليون ريال بخسارة 261 بليوناً نسبتها 2.3%.
وللأسبوع الثاني يتصدر سهم مجموعة “إم بي سي” مسجلاً أكبر زيادة بلغت 49.38 % الى 66.10 ريال، من تداول 33 مليون سهم، تلاه سهم مبكو بزيادة 19.39 % إلى 39.40 ريال، ثم سهم جي آي جي المرتفع 15.6 % الى 31.90 ريال. وفق “أخبار 24”.
وتصدر سهم “أرامكو السعودية” السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 3.3 بليون ريال، تراجع سعره خلالها 2.89 % إلى 31.90 ريال، تلاه سهم “الراجحي” بسيولة 2.9 بليون ريال، هبط سعره خلالها 2.18 % إلى 85.10 ريال.
وسجل مؤشر “نمو” الأسبوع الماضي خسارته الأولى بعد ارتفاعه 4 أسابيع متتالية، بعد أن فقد 0.87% من قيمته، تعادل 216 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 24617 نقطة، جاءت من تداول 9.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 108 ملايين ريال في مقابل 216 مليوناً بتراجع 50 %، نُفذت من خلال 12.6 ألف صفقة.