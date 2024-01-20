“لودي” يصل الرياض لبدء مشواره مع “الهلال”

وصل المحترف البرازيلي رينان لودي، لاعب الهلال الجديد، إلى الرياض فجر اليوم السبت، تمهيداً لبدء مشواره مع الفريق.
وسيؤدي لودي عصراً مراناً بدنياً خفيفاً في صالة الإعداد البدني بمقر النادي ، وسيكون من بين حضور مباراة الفريق الودية أمام الشعلة التي ستقام مساء اليوم.
ومن المقرر أن تكون مشاركة الظهير الأيسر الجديد الفعلية في التدريبات الجماعية ابتداءً من غد “الأحد”.
وكانت الإدارة الهلالية قد قيّدت اسم اللاعب لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، ضمن المحترفين الثمانية الذين سيكملون هذا الموسم. وفق “سبورت 24”.
وجاء قيد لودي بعدما أسقطت اسم البرازيلي نيمار من قائمة الثمانية الأجانب على أن يتم قيده بداية الموسم المقبل في انتظار تعافيه من الإصابة.