“القصاص” لجانٍ ألقى ضحيته بـ”خزان ماء”

نفّذت وزارة الداخلية، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل لقتله شخصًا آخر، بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت الوزارة أن خالد بن محمد بن ناجي الشمري – سعودي الجنسية، أقدم على قتل نايف بن سعود بن حبيب التميمي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه وإلقائه في خزان ماء، مما أدى إلى وفاته.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة.
وصدر بحق الجاني صكّ يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، محذِّرة في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.