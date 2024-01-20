“مسك” تمدّ جسور التواصُل في “دافوس”

واصلت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مدَّ جسور التواصل بين القادة والشباب ومعالجة التحديات العالمية للشباب، من خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس بسويسرا.
ونظمت المؤسسة من خلال جناحها “مجلس الشباب” في دافوس، والذي استضاف 12 جلسة حوارية شارك فيها نخبة من القادة وصُنّاع القرار والشباب الواعد والطَّمُوح من حول العالم، من أبرزهم سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل الجبير.
وجرى خلال “مجلس الشباب” استعراض تجارب مجموعة من الشباب السعوديين؛ الذين سلّطوا الضوء على أثر برامج ومبادرات “مسك” التي تُحفّز على التغيير بين مجتمع الشباب، كما مكّن “مجلس الشباب” مجموعة من الطلبة لتعظيم الأثر من العقول الواعدة عبر إشراكهم في المحافل العالمية. وفق “أخبار 24”.
وشاركت “مسك” نتائج استبيانها العالمي الذي أُجري على 18 ألف شاب وفتاة وكذلك 500 قائد من 20 دولة، والذي استقصى العوامل الرئيسية التي تُمكِّن من تحقيق التغيير المجتمعي الإيجابي، ومواجهة التحديات العالمية.