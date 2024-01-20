تعاون “استثماري” بين المملكة والمغرب

يبحث اتحاد الغرف السعودية، مع وفد مغربي يضم 15 قطاعًا اقتصاديًا، فرص الاستثمار في المملكة والمغرب، وذلك خلال زيارة الوفد لمدينة الرياض غداً الأحد، وبالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتناول زيارة الوفد، الذي يضم أكثر من 100 شركة مغربية فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتسعى زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.
وتتضمن أجندة الزيارة عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية، والذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية؛ لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.