“الأمتعة” أكثر شكاوى المسافرين في ديسمبر

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، أن أكثر شكاوى المسافرين تداولًا لشهر ديسمبر 2023 كان عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم رحلات الطيران، ثم تذاكر السفر، وذلك في مؤشرها حول تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال الشهر المنصرم.
وأوضحت الهيئة في التقرير الذي أصدرته اليوم، أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر ديسمبر الماضي؛ بلغ (1308) شكاوى، فيما رصد المؤشرُ أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (42) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر ديسمبر وصلت إلى 100%، بينما حلَّت الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ ثانياً بواقع (61) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (65) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96٪.
وتصدر الهيئة مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات شهرياً؛ بهدف تقديم معلومات للمسافرين عن أداء شركات الطيران والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.
وبخصوص المطارات؛ صنّف المؤشر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة خلال ديسمبر بما نسبته 1٪ لكل 100 ألف مسافر، وبواقع 5 شكاوى وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع 6 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وفق “أخبار 24”.
وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية؛ كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطيران المدني تتلقى شكاوى المسافرين ورواد المطارات، على مدار الساعة، عبر مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم (0115253333)، فضلاً عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.