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21/01/2024   8:24 ص

علاجات “منزلية” للصداع “النصفي”

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يسعى المصابون بالصداع النصفي عادةً للحصول على وصفة طبية أو أدوية، إلا أن الأطباء نصحوا المرضى بتجنبها قدر الإمكان واللجوء إلى العلاجات المنزلية البديلة.

وأكّدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “نورث كارولينا” الأمريكية، فاعلية مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية في التخلص من الصداع النصفي، وأبرزها الالتزام بنظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وشرب الماء، وزيوت النعناع واللافندر، والزنجبيل، والمغنيسيوم، والكافيين.

كما أوصت الدراسة المنشورة بمجلة “The BMJ” الطبية، المرضى بتجنب الأحماض الدهنية الموجودة في الجوز والبيض والمايونيز، مشيرةً إلى أن ممارسة اليوغا والارتجاع البيولوجي تفيد أيضاً في تخفيف هذا المرض المزمن. وفق “أخبار 24”.

علاجات “منزلية” للصداع “النصفي”

طب وتداوي
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