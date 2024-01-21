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جديد المحليات > “بن فرحان”: الاستقرار “مُرتبط” بإقامة الدولة الفلسطينية
21/01/2024   8:29 ص

“بن فرحان”: الاستقرار “مُرتبط” بإقامة الدولة الفلسطينية

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ربط وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بين استقرار الأوضاع في المنطقة وحل القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي “سنحصل بها على فائدة لأننا بحاجة إلى استقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية”.

وقال وزير الخارجية في مقابلة مع برنامج “جي.بي.إس” على محطة “سي.إن.إن”، إنه لكي ترى المنطقة السلام الحقيقي وترى الاستقرار الحقيقي وترى التكامل الحقيقي الذي يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية للجميع بما في ذلك إسرائيل، فسيكون ذلك من خلال عملية ذات مصداقية ولا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن “المملكة وكل الدول العربية على استعداد تام للمشاركة في تلك المحادثة وآمل أن يكون الإسرائيليون كذلك ولكن الأمر متروك لهم لاتخاذ هذا القرار”. وفق “أخبار 24”.

“بن فرحان”: الاستقرار “مُرتبط” بإقامة الدولة الفلسطينية

جديد المحليات
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