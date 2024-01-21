“غوغل بارد” يصل إلى “رسائل أندرويد”

أتاحت شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة جديدة في تطبيق الرسائل على أجهزة أندرويد، والتي تمكّن المستخدمين من كتابة الرسائل وترجمة اللغات وتحديد الصور باستخدام نموذج “Bard” للذكاء الاصطناعي.
وأوضح التقنيون بموقع “9to5google” المتخصص، أن الإصدار الأخير من تطبيق “Bard” الذي طرحته الشركة على متجر “غوغل بلاي”، يحمل في طياته العديد من الميزات، ومنها الوصول إلى رسائل أندرويد ودعمها بإمكانياته الكبيرة.
كما لفتوا إلى أن شعار Bard يظهر أعلى الدردشة عند بدء محادثة جديدة بدلاً من جهة الاتصال؛ حيث يُطلق على هذا التكامل الاسم الرمزي “penpal”، وهو نظام يسمح بظهور إشعارات النموذج بجوار الوقت والتاريخ أعلى شاشة الهاتف. وفق “أخبار 24”.