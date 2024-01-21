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جديد المحليات > “ضباب الباحة” يتدلى جمالاً
21/01/2024   8:32 ص

“ضباب الباحة” يتدلى جمالاً

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رسم الضباب لوحة جمالية في سماء الباحة شكّل من خلالها مع النباتات الخضراء مشهداً شتوياً بديعاً، شجّع الزائرين على الاستمتاع بجبالها وسهولها ووديانها.

وشكّلت الشلالات المنحدرة من بين جبال الباحة الشاهقة التي تربط السراة بتهامة لوحة بانورامية جذابة ازدانت جمالاً بانسدال بخار الضباب الذي لامس الأرض تارة وعانق جبالها تارة أخرى.

يُشار إلى أن الباحة تتميز بالتنوع النباتي الذي شمل أشجار العرعر والطلح والزيتون والعتم، بالإضافة إلى النباتات العطرية مثل الحبق والنعناع والكادي والريحان والبعيثران، إلى جانب النباتات العشبية الحولية التي تعتمد على موسم الأمطار.

الضباب يزين سماء الباحة

الضباب يزين سماء الباحة

الضباب يزين سماء الباحة

وفق “أخبار 24”.

“ضباب الباحة” يتدلى جمالاً

جديد المحليات
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