“تطوير” وجهة سياحية رئيسية بـ”الأحساء”

وقعت “أسفار”، الشركة السعودية للاستثمار السياحي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع أمانة الأحساء، تهدف لتطوير وجهة سياحية رئيسية في المنطقة الشرقية، وذلك بحضور أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وتهدف الشراكة الإستراتيجية بين “أسفار” وأمانة الأحساء، إلى تحقيق التحول في قطاع السياحة في المنطقة الشرقية، وستعمل “أسفار” من خلال الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، على تحويل مساحة تمتد على 500 ألف م2، إلى وجهة غامرة تنبض بالحياة، تقدم عروضاً سياحية وترفيهية وخدمات الضيافة الفريدة من نوعها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أسفار” فهد بن مشيط: “تُشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والحفاظ على التراث الثقافي للمدن السعودية في جميع أنحاء المملكة، ونحن سعداء بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه مع أمانة الأحساء التي من شأنها أن تتيح الفرصة أمامنا للإسهام في تعزيز الإمكانات السياحية، والتي تتمتع بها هذه المحافظة الرائعة، من خلال إطلاق مشروع مميز متعدد الأوجه، سيوفر خيارات ترفيهية ومطاعم ومقاهي ومرافق الضيافة وغيرها الكثير للمجتمع المحلي والسياح الزائرين على حدٍ سواء”.
من جهته، قال المهندس أمين أمانة الأحساء، عصام بن عبد اللطيف الملا: “ستساهم هذه الخطوة، في تعزيز جهودنا لنصبح أكثر استعداداً لتحقيق الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها محافظة الأحساء، التي تتمتع بميزات ثقافية وتاريخية بارزة. ونأمل أن نشهد على نجاح هذا المشروع التحويلي، وأن يُسهم في تحقيق الرخاء والحيوية والازدهار في المنطقة الشرقية والمملكة ككل”.
تعكس هذه الاتفاقية، التزام الشركة السعودية للاستثمار السياحي الراسخ، بتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في قطاع السياحة، بما يتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في استقطاب 150 مليون سائح محلي وعالمي سنوياً بحلول عام 2030، والذي يدعم رؤية المملكة.
وتُعَدّ “واحة الأحساء “، واحدة من عجائب الطبيعة الاستثنائية، تتواجد هذه الواحة الخضراء الخصبة، وسط رمال الربع الخالي، وتمتد على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار، ما يجعلها أكبر واحة في العالم، وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتتضمن هذه الواحة العديد من المزارع التي تنتج التمور ذات الشهرة العالمية، وتُعَدّ إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة ومن أهم مواقعها المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو لما تزخر به من معالم أثريّة وكنوز تراثية. وفق “أخبار 24”.
وحضر مراسمَ التوقيع بمقر أمانة الأحساء، محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وأمين الأحساء عصام الملا، والرئيس التنفيذي لشركة “أسفار” فهد بن مشيط ، إلى جانب كبار المسؤولين من الطرفين.