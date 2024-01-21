“تاسي” أخضر بعد 3 جلسات “حمراء”

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشرها الرئيس (تاسي) الذي جاء بعد تراجعه 3 جلسات متتالية سابقة كسر خلالها مستوى 12 ألف نقطة هبوطاً، ودفعت الزيادة في أسعار 55 % من الأسهم المدرجة “المؤشر” إلى تخطي مستوى 12 ألفا، وبدعم من ارتفاع 14 قطاعاً، بينما سجلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
أنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12003.66 نقطة في مقابل 11959.07 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 44.59 نقطة بارتفاع 0.37 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2024 إلى 36 نقطة نسبتها 0.30 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 32.3 % إلى 6.5 مليار ريال، في مقابل 9.7 مليار يوم الخميس، وتراجعت الكمية المتداولة 32 % إلى 278 مليون سهم، في مقابل 399 مليوناً لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 32 % إلى 397 ألف صفقة في مقابل 583 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 701 سهم بنسبة 2.3 %.
وأنهت 14 قطاعاً من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، منها 4 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 2 %، أكبرها صعوداً مؤشر الأدوية بارتفاع 7.02 %، تلاه مؤشر النقل الصاعد 3.65 %، ثم مؤشر الإعلام والترفيه المرتفع 2.44 %، ثم الخدمات التجارية بزيادة 2.43 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.12%، وارتفع مؤشر الاتصالات 0.32 %.
والمقابل انخفضت مؤشرات 7 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر التطبيقات الهابط 1.33 %، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية الخاسر 0.85 %، ثم مؤشر تجزئة السلع الكمالية المتراجع 0.62 %، فيما فقد قطاع التأمين 0.55 % من قيمته.
وطاول الصعود أسهم 127 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، أبرزها سهم مجموعة إم بي سي المرتفع 10 % وصولاً إلى 72.70 ريال، لترتفع مكاسبه منذ إدراجه إلى 191%، بينما انخفضت أسعار أسهم 95 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.061 تريليون ريال بزيادة قدرها 46 بليوناً بنسبة 0.41 %. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 0.78 % تعادل 193 نقطة، ارتفاعاً إلى مستوى 24810 نقاط، في مقابل 24617 نقطة، جاءت من تداول 1.8 مليون سهم، قيمتها 29 مليون ريال في مقابل 20 مليوناً بزيادة 42 %، نفذت من خلال 2627 صفقة بزيادة 20 % عن جلسة الخميس الماضي.