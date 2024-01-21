“الفاو” تبحث تطوير منتجات “نحل العسل” بمكة

بحث خبراء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” مع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، نشر تقنيات تربية النحل الحديثة من خلال النحالين النموذجيين بالمنطقة.
واستعرض وفد “الفاو” الذي ضم خبير تربية النحل للعسل الدكتور نورو محمد، والخبير الميداني لتربية النحل عالي القرني”؛ تقييم حالة طوائف النحل وتقديم المشورة الفنية لمربيي النحل النموذجيين بشأن إدارة الندرة خلال فترة الشتاء.
وقال الخليف إن اللقاء ناقش التنسيق مع النحالين النموذجيين وفنيي النحل على المستوى الميداني بالمنطقة، لافتاً إلى أن الفرع يعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الفرع يسعى لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل، والتثقيف بطرق المكافحة لمساعدة مربيي النحل على تحسين أداء الطوائف، وتقديم أفضل الخدمات للنحالين في جميع محافظات المنطقة عبر العيادات المتنقلة.