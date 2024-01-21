“انخفاض” أسعار العقارات وزيادة الصفقات

شهدت السوق العقارية الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا بعدد الصفقات العقارية بنسبة 13% تقريبا مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، مقابل تراجع طفيف بإجمالي القيمة المالية للصفقات العقارية.
وبحسب رصد لبيانات البورصة العقارية أجراه “أخبار24″، تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 6.321 صفقة عقارية بقيمة 5.9 مليار ريال، مقابل 5500 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
بلغ إجمالي مساحة العقارات المتداولة الأسبوع الماضي 12.518.800 م2 بقيمة تتجاوز 5.905 مليار ريال، ووصل أعلى سعر بيع عقار 183.333 ريال للمتر المربع.
ولم تشهد قائمة الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة خلال أسبوع تغييرا في المراكز، إذ استمرت سيطرة أحياء الرياض على المراتب الأولى، فجاء حي النظيم بالرياض في المركز الأول بـ 252 صفقة، وحل حي الخير بالرياض بالمركز الثاني بـ166 صفقة، وحجز حي نمار بالرياض المركز الثالث بـ99 صفقة، وفي المركز الرابع جاء حي عريض بالرياض بـ93 صفقة، وحي النرجس بالرياض في المركز الخامس بـ 90 صفقة.