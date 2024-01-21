“كفالة” أفضل برنامج لدعم سيدات الأعمال

حصل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، على جائزتي أفضل برنامج ضمان بالشرق الأوسط، وأفضل برنامج لدعم وتمكين سيدات الأعمال.
جاء ذلك في حفل جوائز التمويل العالمية الذي أقيم في دبي، ضمن احتفالية كبرى وزعت خلالها العديد من الجوائز في مختلف القطاعات.
تسلم الجائزتين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج “كفالة” همام هاشم، الذي عبّر عن فخره وامتنانه لتقديم الدعم وتحقيق المستهدفات من خلال تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمو الناتج المحلي وتحقيق رؤية 2030.
وتأتي الجائزة امتداداً لجهود “كفالة” المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين.
يذكر أن تلك الجائزة تُمنح للكيانات المؤسسية التي تعمل بشكل متصل على تطوير منتجاتها وخدماتها ورفع معايير المنافسة في تقديم الحلول لرواد ورائدات الأعمال، بما يخدم مجتمع الأعمال العالمي.
وفق “أخبار 24”.