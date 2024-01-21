بَدْء التقديم على برنامج “فنيّ نظارات”

بدأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في استقبال طلبات التقديم على برنامج “فنيّ نظارات”، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وتضمنت متطلبات التقديم، التي دعت الهيئة للاطلاع عليها، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهُوِيّة، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، بالإضافة إلى الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.
وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهُوِيّة؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم.
وفق “أخبار 24”.