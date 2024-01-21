توطين “المِهَن الهندسية” بنسبة 25 %

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توطين المهن الهندسية بنسبة 25% اعتبارًا من تاريخ 21/ 7/ 2024م في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي القرار ضِمن مساعي الوزارتين، الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. فيما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة، مُشددة على ضرورة تقيُّد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستُطبَّق بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المهن المستهدفة: مهندس مدني، ومهندس تصميم داخلي، ومهندس تخطيط مدن، ومهندس معماري، ومهندس ميكانيكي، ومهندس مساحة. وفق “أخبار 24”.
بدورها أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين بما فيها: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتولى متابعة وتنفيذ القرار والإشراف على تنفيذه، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية، مؤكدةً أن القرار سيرفع مستوى المشاركة في سوق العمل.