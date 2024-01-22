“6.5 مليار” دولار استثمارات سعودية بـ”البتروكيماويات” بالصين

قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، الاستثمار في مشروع مُجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات “مشروع مُجمع غولي السعودي الصيني للإيثيلين” المزمع إنشاؤه بمقاطعة “فوجيان” الصينية باستثمارات 6.5 مليار دولار.
ويُعد المشروع، أكبر استثمار أجنبي في مقاطعة فوجيان، ويُمثل امتداداً آخر لاستثمارات (سابك) الأساسية في الصين.
ويتكون المُجمع من وحدة تكسير بخارية ذات تغذية مختلطة، تصل قدرتها الإنتاجية السنوية المتوقعة من الإيثيلين إلى 1.8 مليون طن، إلى جانب سلسلة من المرافق التصنيعية ذات المستوى العالمي للصناعات التحويلية، بما في ذلك مرافق إنتاج جلايكول الإيثيلين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبولي كربونيت، والعديد من الوحدات التصنيعية الأخرى، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026م.
وسيعتمد بناء المشروع وتشغيله على عدة تقنيات، تسع منها مملوكة لشركة “سابك”، حيث يسعى المشروع لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الكيميائية المتطورة اللازمة لتطبيقات عديدة في مجال الكهربائيات والإلكترونيات، والذكاء الصناعي، والهواتف الذكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسيارات والمواد المتقدمة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” المهندس عبدالرحمن الفقيه، إن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لهذا المشروع يُعد خطوة مهمة لتطوير وتوسيع حضورها في الصين؛ حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وجودها بمجال صناعة البتروكيماويات في آسيا.
كما يعكس القرار حرص “سابك” على مواصلة التزامها بتوفير حلول مبتكرة لزبائنها وتعظيم القيمة التي تقدمها لمساهميها ومستثمريها، مؤكداً مواصلة الاستفادة من الشراكات لتوسيع حضورها في هذه المنطقة، ومواصلة الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة “سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة”– وهي مشروع مشترك بنسبة 51% إلى 49% بين شركتي “سابك للاستثمارات الصناعية”، المملوكة بالكامل لشركة (سابك)، وشركة (فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة)، قد اتخذتا قراراً ببناء مجمع صناعي في منطقة غولي انداستريال بارك الصناعية في مقاطعة فوجيان.
يُذكر أن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي يُمثل الإنجاز الرئيس الثاني لمشاريع (سابك) المشتركة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي كربونيت الجديد الواقع ضمن المشروع المشترك (ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة) عام 2023م.