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22/01/2024   7:16 ص

“جيميل” يسهّل “إلغاء الاشتراكات”

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تعمل شركة “غوغل” الأمريكية، على تسهيل إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني على كل من إصداري الهاتف والويب من منصة “جيميل”، وذلك عبر خيارين جديدين هما “Report spam” و”Unsubscribe”.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “9to5Google” المتخصص، أنه جرى نقل زر إلغاء الاشتراك إلى إجراءات التمرير في قائمة النقاط الثلاث، وبمجرد النقر عليه يتم إرسال طلب إلى المرسل لإزالة عنوان المستخدم من العنوان البريدي.

وستطلب غوغل من المستخدمين الذين يرسلون أكثر من 5000 رسالة بريد إلكتروني، تنفيذ رابط إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة بحلول فبراير 2024، حيث سيظهر الزر في نص الرسالة المرسلة من الشركة. وفق “أخبار 24”.

“جيميل” يسهّل “إلغاء الاشتراكات”

مال وأعمال
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