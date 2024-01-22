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22/01/2024   7:10 ص

“شركات كورية” تعرض “شاشات شفافة”

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سيطرت الشاشات الشفافة على أجهزة التلفاز الحديثة التي ظهرت بمعرض “CES 2024” للإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وكان من أبرزها شاشات “إل جي” و”سامسونغ” الكوريتين.

وأطلقت شركة “سامسونغ”، وفقاً لموقع “wired” التقني، تلفازاً مزوداً بشاشة شفافة تكاد تكون غير مرئية تحمل اسم “MicroLED”، فيما عرضت شركة “إل جي” شاشتها الشفافة المزودة بصورة ثلاثية الأبعاد”.

كما ظهر جهاز “LG CineBeam Qube” الشفاف من إل جي بصورة جديدة للغاية، حيث بدا وكأنه حوض سمك زجاجي يتناسب مع التصميمات الحديثة للمنازل التي تفضل استخدام الأجهزة الذكية ذات الصبغة المخادعة. وفق “أخبار 24”.

“شركات كورية” تعرض “شاشات شفافة”

مال وأعمال
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