“اكتساب اللغة” يبدأ من “6 أشهر”

توصلت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “هارفارد” البريطانية، إلى أن الأطفال يبدأون في اكتساب مهارتي الفهم المبكر والتطور اللغوي بدايةً من سن 6 أشهر.
ولفتت الدراسة المنشورة بمجلة “Neuroscience” العلمية، إلى أن هذه النتائج سُجلت بعد تحليل مقاطع صوتية لأكثر من 1100 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر إلى عامين.
واعتمد الباحثون على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل تلك التسجيلات الصوتية، وشملت عينة الاختبار أطفالاً من 12 دولة و43 لغة؛ حيث ثبت تحسن ملحوظ في تطور اللغة عند بلوغ العام الأول. وفق “أخبار 24”.