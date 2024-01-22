نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “اكتساب اللغة” يبدأ من “6 أشهر”
22/01/2024   7:15 ص

“اكتساب اللغة” يبدأ من “6 أشهر”

+ = -
63

توصلت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “هارفارد” البريطانية، إلى أن الأطفال يبدأون في اكتساب مهارتي الفهم المبكر والتطور اللغوي بدايةً من سن 6 أشهر.

ولفتت الدراسة المنشورة بمجلة “Neuroscience” العلمية، إلى أن هذه النتائج سُجلت بعد تحليل مقاطع صوتية لأكثر من 1100 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر إلى عامين.

واعتمد الباحثون على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل تلك التسجيلات الصوتية، وشملت عينة الاختبار أطفالاً من 12 دولة و43 لغة؛ حيث ثبت تحسن ملحوظ في تطور اللغة عند بلوغ العام الأول. وفق “أخبار 24”.

“اكتساب اللغة” يبدأ من “6 أشهر”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285304.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com