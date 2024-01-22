“286 ألف” معلم حققوا اشتراطات “الرخصة المهنية”

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية بلغ 56%، وعددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة، وذلك لـ3 دورات ابتداءً من عام 2021 حتى 2023م.
في السياق ذاته؛ فتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، (الأحد)، التسجيل للاختبار التربوي العامّ للرخص المهنية للوظائف التعليمية من خلال موقع المركز الوطني للقياس، ويستمر حتى 19 مارس المقبل، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستقام في الربع الأول من العام الجاري.
وسيطبق الاختبار على المتقدمين، خلال الفترة من 22 – 23 مارس المقبل، وتستهدف المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص بالمملكة.
وتُعَدُّ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، وثيقة تُثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة، ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين في 38 تخصُّصًا تم بناؤها لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية.
كما يُعَدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالمياً لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما يُعَدُّ مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.
وستُعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها “الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي” في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلَن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقاً.
وتشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.
وفق “أخبار 24”.