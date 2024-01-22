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جديد المحليات > “البنيان”: البرامج التدريبية رحلة لـ”مستقبل واعد”
22/01/2024   7:20 ص

“البنيان”: البرامج التدريبية رحلة لـ”مستقبل واعد”

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أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن الاهتمام بالتطوير والبرامج التدريبية، يسهم في رفع أداء الموظف، ويمكنه من تجويد أعماله اليومية؛ بما يخدم الجهة التي يعمل بها والمهام الموكلة إليه.

وشدد “البنيان”، خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “القيادات الواعدة” الذي تنفذه الوزارة لمنسوبيها ضمن مراحل متعددة، على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم الوظيفية والتكامل مع الآخرين وتطوير الذات، إلى جانب احترام الوقت والمصداقية في أداء الأعمال؛ للوصول إلى النجاح.

والتقى وزير التعليم القيادات الواعدة في الوزارة، وإدارات التعليم “عن بُعد”، بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية محمد الغامدي، والمشرف العام على الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية الحجاب الحازمي. وفق “أخبار 24”.

ورحب وزير التعليم في بداية اللقاء، بالمشاركين في البرنامج، وتمنى لهم التوفيق؛ كما استعرض بعض التجارب الناجحة، التي من شأنها أن تصبح نماذج ملهمة؛ لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية في المجال العملي.

من جانبهم، أبدى المشاركون في مشروع القيادات الواعدة، اهتمامهم وحرصهم على الاستفادة من البرامج واللقاءات التي تنفذها الوزارة بشكل دوري، بما تتضمنه من معارف وخبرات تنعكس على محصلتهم التدريبية بشكل إيجابي.

“البنيان”: البرامج التدريبية رحلة لـ”مستقبل واعد”

جديد المحليات
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