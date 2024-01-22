“أبو الوعول”.. وجهة جيولوجية سياحية “جديدة”

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، عن اعتماد وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة.
وقال “أبا الخيل”، إن فريقا جيولوجيا متخصصا من الهيئة، وثق أطول كهف في المملكة من البازلت يمتد طوله إلى نحو 5 كيلومترات، مبيناً أنه سيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له وتم إطلاق اسم “أبو الوعول” عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.
وأضاف أن هذا الكهف يعتبر ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة إضافة إلى ذلك أنه سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.
وفق “أخبار 24”.