لليوم الثاني.. أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها في مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.
وانخفض سعر خام برنت 41 سنتا بنسبة 0.5% إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية يوم الجمعة، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير سنتين اثنتين إلى 73.39 دولار للبرميل.
وسجلت عقود مارس الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتا، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الأسعار على الرغم من الأنباء التي تحدثت عما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي.
وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز أمس أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق، بينما تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضادا للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن أول أمس. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن تسببت في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والأفريقية.