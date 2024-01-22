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رياضة > “الغامدي”: أنا رهن إشارة “مانشيني”
22/01/2024   1:52 م

“الغامدي”: أنا رهن إشارة “مانشيني”

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أعرب لاعب المنتخب السعودي فيصل الغامدي عن سعادته بتسجيل هدف مع الأخضر ساهم في تحقيق الفوز أمام قيرغيزستان وضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا.

وقال الغامدي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن المنتخب سيسعى لحسم الصدارة في المباراة القادمة، لافتًا إلى أن الأخضر حقق اليوم فوزًا مستحقًا واصل به انتصاراته في البطولة.

وعن التعليمات التي تلقاها الغامدي من المدير الفني روبرتو مانشيني قبل دخوله بديلًا في الشوط الثاني قال اللاعب إن المدرب طلب السرعة والمحافظة على الرتم، لافتًا إلى أنه تحت إشارة المدرب في أي وقت وأي مركز. وفق “سبورت 24”.

“الغامدي”: أنا رهن إشارة “مانشيني”

رياضة
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