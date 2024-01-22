“الأخضر” يفتح ملف “تايلاند”

يستأنف الأخضر ظهر اليوم “الإثنين” استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثانية عشرة مساءً على “ملاعب أسباير”، استعداداً لمواجهة تايلاند، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
وينتظر أن تشهد الحصة التدريبية، تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة قيرغزستان مساء “الأحد” على أن تخضع بقية المجموعة لتدريبات متنوعة من إحماءات وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.
ويؤدي الأخضر مباراته في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا يوم الخميس المقبل أمام تايلاند، بعد أن حسم تأهله لدور ثمن نهائي البطولة بفوزه على قيرغزستان 0/2 وعلى عُمان 1/2 . وفق “سبورت 24”.