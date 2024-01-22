نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الأخضر” يفتح ملف “تايلاند”
22/01/2024   1:51 م

“الأخضر” يفتح ملف “تايلاند”

+ = -
50

يستأنف الأخضر ظهر اليوم “الإثنين” استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثانية عشرة مساءً على “ملاعب أسباير”، استعداداً لمواجهة تايلاند، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

وينتظر أن تشهد الحصة التدريبية، تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة قيرغزستان مساء “الأحد” على أن تخضع بقية المجموعة لتدريبات متنوعة من إحماءات وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

ويؤدي الأخضر مباراته في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا يوم الخميس المقبل أمام تايلاند، بعد أن حسم تأهله لدور ثمن نهائي البطولة بفوزه على قيرغزستان 0/2 وعلى عُمان 1/2 . وفق “سبورت 24”.

“الأخضر” يفتح ملف “تايلاند”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285355.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com