“كنو”: سنذهب بعيدًا في “كأس آسيا”

أعرب لاعب المنتخب السعودي “محمد كنو” عن ثقته في قدرة الأخضر على الوصول إلى أبعد مدى في كأس آسيا 2023.
وقاد كنو الأخضر للفوز على قيرغيزستان 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأحد، ليحجز المنتخب السعودي مقعده في ثمن النهائي.
وقال كنو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن المنتخب حقق اليوم أهم شيء وهو الفوز والصدارة، لافتًا إلى أن اللاعبين حاولوا زيادة غلة الأهداف لكن الأمور لم تكن سهلة على الرغم من حالتي الطرد في الفريق المنافس.
وعن توقعاته بشأن مشوار الأخضر في كأس آسيا، أكد كنو ثقته في قدرة المنتخب على الوصول بعيدًا في البطولة، مطالبًا الجماهير بمواصلة الدعم والمؤازرة من أجل مواصلة الانتصارات. وفق “سبورت 24”.