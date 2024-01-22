“ساما” يرخص لشركات بـ”التمويل والمدفوعات”

رخص البنك المركزي السعودي “ساما” لثلاث شركات جديدة بنشاط التمويل والمدفوعات، أولها شركة “ذرى” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين. ليبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 9 شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة المصرحة 59 شركة في المملكة.
كما رخّص “ساما” لكل من شركة “نت ويرك إنترناشيونال العربية”، لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، وشركة “برّاق”، لمزاولة النشاط نفسه عبر المحفظة الإلكترونية.
وبإضافة هذين الترخيصين، يصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات إلى 27 شركة في المملكة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.