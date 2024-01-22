“زراعة” مليون شجرة بـ”المدينة”

انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي الغربي من زراعة أكثر من مليون شجرة في أنحاء متفرقة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار مبادرة السعودية الخضراء للإسهام في تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز الاستفادة من المياه المجددة التي تنتجها محطات المعالجة البيئية.
وأوضحت المياه الوطنية أنه وفقًا لخطتها التنفيذية للتشجير، والاستفادة القصوى من المياه المجددة ثلاثياً فقد استطاع القطاع الشمالي الغربي زراعة أكثر من 1,1 مليون شجرة متنوعة من البيئة المحلية في منطقة المدنية المنورة، مثل شجر النيم، والسدر، والقرض، والسلم، والخبيز الساحلي، وذلك إسهامًا منه في مبادرة السعودية الخضراء، وتعظيمًا للاستفادة من المياه المجددة. وفق “أخبار 24”.
وتمت أعمال التشجير وفق المخطط لها، حيث شملت مواقع متعددة في منطقة المدينة المنورة بزراعة أكثر من 679 ألف شجرة في المدينة المنورة، فيما غرست ما يزيد على 181 ألف شجرة في مركز أبيار الماشي، وفي محافظة ينبع زرعت أكثر من 98 ألف شجرة، وغرست في محافظتي خيبر والعلا أكثر من 20 ألف شجرة، كما زرعت في محافظة بدر نحو 140 ألف شجرة، وفي محافظة المهد ومركز النباه نحو 33 ألف شجرة.
واستهدفت بالزراعة المساحات المحيطة بمحطات المعالجة البيئية، حيث تروى جميع الأشجار بالمياه المجددة التي تنتجها المحطات، الأمر الذي سيسهم في التوازن البيئي في المملكة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في جودة الحياة.