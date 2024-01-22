اجتماعٌ عربيٌ لتحديث لائحة “تسوية المنازعات”

عقدت لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اجتماعا من أجل تحديث اللائحة، ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء بشأنها.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بهجت أبو النصر، في كلمته خلال الاجتماع الـ 15 للجنة، أن اللجنة ستقوم على مدى 3 أيام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في 19/2/1997، وذلك تماشياً مع المادة الـ 13 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف أن الاجتماع يتناول بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات بجانب مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة، فيما تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف في اجتماعات سابقة وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، وإعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة مصر، ومثَّل المملكة في الاجتماع مستشار القضايا الدولية والتحكيم بوزارة التجارة أحمد المقحم.