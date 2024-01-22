“8 اتفاقيات” لدعم الكوادر الوطنية بـ “اللوجستي”

وقعت الهيئة العامة للنقل 8 اتفاقيات رائدة مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، لدعم وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي، وذلك على هامش حفل خريجي الأكاديمية.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم من خلال الاتفاقيات تدريب 440 متدرباً ومتدربة في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف في عدد من الهيئات والشركات، إضافة إلى اتفاقية منحة أكاديمية مع الأكاديمية اللوجستية، واتفاقية دعم وتدريب وتوطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أنها تسمو بذلك إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.