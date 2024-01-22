“بنزيما” والاتحاد.. آمال كبيرة تحولت إلى مصير غامض

يحيط الغموض حول مستقبل نجم نادي الاتحاد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رغم بدايته القوية مع الفريق.
ويغيب بنزيما عن معسكر الاتحاد المقام حاليا في دبي بالإمارات تحضيرا لاستناف دوري روشن السعودي.
شبكة “سكاي سبورت” ذكرت أن وضع بنزيما الحالي مع الاتحاد ليس الأفضل وأن النجم الفرنسي قد يغادر.
وأوضحت التقارير ذاتها أن بنزيما قد يغادر الاتحاد وينضم لناد سعودي آخر في ظل صعوبة عودته إلا أوروبا في الميركاتو الشتوي الجاري.
فيما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي وليون الفرنسي، ترغب في ضم بنزيما لكنه مرتبط بعقد مع الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل.
ووفقا للتقارير ذاتها فإن لاعب الاتحاد يتدرب بمفرده، وليس مع بقية المجموعة التي تخوض معسكرا تحضيريا تحت قيادة مارسيلو جاياردو المدرب الأرجنتيني.
جماهير الاتحاد علقت آمالا كبيرة على بنزيما خلال مشاركة الفريق في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، لكن النجم الفرنسي لم يكن موفقاً.
تراجع نتائج الاتحاد وهبوط مستوى بنزيما قد يكون سببا رئيسياص في الوضع الحالي للاعب مع الفريق، لكن الأيام المقبلة قد تشهد جديدا ويعود بنزيما لقيادة هجوم العميد. وفق “سبورت 24”.
بنزيما انضم لنادي الاتحاد بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد سنوات من النجاح مع ريال مدريد.
ولعب بنزيما 20 مباراة مع الاتحاد وسجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين وهى أرقام جيدة وإن كان جمهور فريقه ينتظر المزيد وحصد البطولات.