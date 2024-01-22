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رياضة > مانشيني يرفض الراحة بعد التأهل
22/01/2024   4:58 م

مانشيني يرفض الراحة بعد التأهل

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استأنف المنتخب الوطني صباح اليوم الإثنين برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في الدوحة، استعدادًا لمواجهة منتخب تايلاند يوم الخميس القادم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 .

وقسم المدير الفني “روبرتو مانشيني” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب قرغيزستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملاعب أسباير” بتمارين الإحماء ثم تمارين التقوية ، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وفق “سبورت 24”.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “ناصر الدوسري ” تمارينه الخاصة برفقة المعد البدني .

من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة.

ويواصل”الأخضر” استعداداته يوم غدٍ الثلاثاء بحصة تدريبية على “ملاعب أسباير”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

مانشيني يرفض الراحة بعد التأهل

رياضة
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