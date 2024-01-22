وزير الداخلية يبحث “التعاون الأمني” مع “تبون”

بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقائهما في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر، حيث نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لجمهورية الجزائر حكومة وشعباً بدوام الرقي والازدهار.
حضر الاستقبال مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، فيما حضره من الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. وفق “أخبار 24”.