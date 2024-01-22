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جديد المحليات > بدء تسجيل تدريب الكليات المهنية بـ”أرامكو”
22/01/2024   10:09 م

بدء تسجيل تدريب الكليات المهنية بـ”أرامكو”

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كشفت شركة “أرامكو” عن بدء التسجيل في “برنامج التدريب لطلبة وطالبات الكليات المهنية” الذي يهدف إلى تعزيز مهارات الطلبة والطالبات، لاكتساب الخبرات العملية وتحقيق الأهداف المهنية.

وقالت الشركة إن التسجيل يبدأ (الاثنين) وينتهي في 29 يناير الجاري، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى تمكين الطلبة والطالبات من استيفاء طلبات التخرج.

وأضافت أن الطلاب المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناء على توفر الشواغر والمعايير.

البرنامج يساهم في اكتساب الخبرات العملية وتحقيق الأهداف المهنية

وفق “أخبار 24”.

بدء تسجيل تدريب الكليات المهنية بـ”أرامكو”

جديد المحليات
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