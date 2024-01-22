شراكات “استراتيجية” لتعزيز دور “الأحياء” بالطائف

شهد الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين جمعية مراكز الأحياء، وجامعة الطائف وأمانة الطائف ومكتب وزارة البيئة والزراعة بالطائف.
ويأتي توقيع الاتفاقيات على هامش اللقاء الذي استضافته جامعة الطائف، لمناقشة سبل تفعيل دور المراكز والمتطوعين والمتطوعات من أهالي الأحياء، للإسهام في تحقيق ركيزة مجتمع حيوي في المحافظة وتعزيز مفاهيم مسؤولية ومشاركة المواطن في التنمية.
واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الغامدي، مبادرات الجمعية المتنوعة والمتعددة التي شملت إطلاق أكثر من 100 ألف فعالية لتحسين المظهر البصري للمناطق ورعاية المرافق والحدائق والتشجير، ما أسهم في مستهدف برنامج جودة الحياة “تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية”.
وتضمنت المبادرات تسجيل أكثر من 66 ألف متطوع فاعل في الجمعية، وهو ما يمثّل تحقيق 10.2% من المستهدفات الوطنية في التطوع في برنامج التحول الوطني عام 2022، فضلًا عن تحقيق نسبة 27% في توظيف المرأة العاملة في فريق عمل جمعية مراكز الأحياء، ما ساعد في تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية “زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل”.
ونجحت مبادرات الجمعية في تمكين 2,535 أسرة للعمل والإنتاج، ضمن تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية “التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل”، إضافة إلى تعزيز الريادة والابتكارية لأكثر من 300 ألف مستفيد، وفق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية “تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
واستفاد أكثر من 350 ألف مواطن من مبادرة “تواصل” من خلال أكثر من 4000 فعالية، عنيت بالتوعية الأخلاقية والصحية والثقافية، ما أسهم في مستهدفات برنامج بناء القدرات البشرية “تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية”، كما تم تقديم الخدمات أكثر من مليون معتمر وحاج ، عبر 100 مبادرة هدفت إلى إثراء تجربتهم خلال مختلف مراحل الرحلة، وأدّت إلى تحقيق مستهدفين اثنين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهما ﺗﻴﺴﻴﺮ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ المزيد ﻣﻦ المعتمرين، وإﺛﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج والمعتمرين. وفق “أخبار 24”.
وشهد اللقاء مناقشة دور المراكز مع كافة الجهات الحكومية بالمحافظة وتعزيز دورها في برامج التنشيط السياحي بالمحافظة، وفي ختامه تم تكريم المتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حملة “رتاج”، الهادفة للتوعية بأضرار المخدرات بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة.